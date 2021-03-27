رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام، صورًا لها وهي بجوار سيارة صفراء اللون تحمل علامة لامبورجيني الخارقة، وهي النسخة صاحبة التصميم الرياضي "افينتادور"، و التي تعد واحدة من اقوى اصدارت لامبورجيني و التي تمتعت بالعديد من التجهيزات.

وتم الاعلان عن لامبورجيني افينتادور للمرة الأولى في 1 مارس عام 2011 من داخل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، و التي صممت تحت اشراف رئيس مصممي لامبورجيني مانفريد فيتزجيرالد، بينما صممت على يد فيليببو بيرينى من داخل مقر الشركة في سينترو.

وجاءت السيارة بمواصفات خارقة فهي مزودة بمحرك V12 مكون من 12 اسطوانة، و بسعة 4500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصان، و 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى قدرها 350 كم/ساعة، تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتعتمد لامبورجيني افينتادور على منظومة الجر الكلي للعجلات، و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 2.9 ثانية فقط.

وقدرت القياسات الهيكلية لـ لامبورجيني افينتادور بنسبة طول بلغت 4797 مم، و بعرض 2030 مم، و بنسبة ارتفاع قدرت بـ 1136 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

التصميم الخارجي جاء بهيكل انسيابية و مقدمة حادة، بالاضفة إلى مصابيح أمامية اكثر عدوانية، كما أن السيارة تتمتع بعجلات رياضية كبيرة، و جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز يتخذ شكل النجمة المتشعبة، و سبويلر خلفي يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.