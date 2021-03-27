شاهد..خبيرة توضح تأثير ممارسة الهواية على الدراسة أو العمل

قالت الدكتورة رنا العايدي، استشاري الصحة النفسية، إن ممارسة الهويات ي خفف من الضغط النفسي، ويع زز الصحة الجسدية، وي نمي مهارات التواصل ، ويحسن المزاج العام بالنسبة للعاملين والطلاب.





وأضافت «العايدي» في ندوة بموقع «صدى البلد» أن ممارسة الهويات بالنسبة للعاملين في كافة القطاعات أو الطلاب في المراحل الدراسة المختلفة له تأثير إيجابي كبير على حياتهم العملية والدراسية.





وتابعت استشاري الصحة النفسية أنه لابد من الحرص على ممارسة الهويات حتى لو بسيطة بقدر الإمكان حتى يعود الأشخاص إلى العمل أو الدراسة بكل شغف بدلًا من موجات الإحباط والروتين ذات التأثير السلبي.





وأشارت رنا العايدي إلى أن الهويات تتعدد وتتنوع للغاية بين القراءة في مختلف المجالات أو الرسم أو التأليف أو النحت وغير ذلك الكثير، مؤكدة على ضرورة تعليم الأطفال على ذلك منذ صغرهم ليتعلموا أن يكون مبدعين.







