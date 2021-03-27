انهيار عقار جسر السويس| عرسان متهنوش بالفرش.. أحمد موسى يعرض مأساة سامح وإسراء

عرض أحمد موسى مقطع فيديو للحماية المدنية وهي تساعد عريسا في البحث عن متعلقاته بين أنقاض عقار جسر السويس المنهار.





وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان العناية الإلهية أنقذت عريسا وعروسة من الوفاة أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنكوب.





وتبين أن العريس سامح وعروسه إسراء غادرا الشقة أمس وفوجئا بانهيار العقار.





وتواصل أجهزة الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا جدد أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار، فيما يشهد محيط برج جسر السويس المنهار أصوات صراخ وعويل أهالي الضحايا والمصابين.





وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).





وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.



