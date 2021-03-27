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رياضة

برشلونة يعتزم بيع 4 لاعبين مقابل الاحتفاظ بـ ميسي

السبت 27/مارس/2021 - 10:24 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية اليوم السبت، أن فريق برشلونة الاسباني لا يريد خسارة لاعبه الدولي ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن حالة عدم اليقين لا تزال تدور حول اللاعب الأرجنتيني.


وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن برشلونة يعتزم بيع أربعة لاعبين هذا الصيف من أجل الاحتفاظ بـ ليونيل ميسي، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني لايزال مرتبطًا بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان قبل فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأضافت أن ميسي كان في حالة رائعة منذ مطلع العام، وساعد برشلونة على احتلال المركز الثاني في جدول الدوري ولهذا عمالقة الدوري الاسباني لن يسمحوا للاعب البالغ من العمر 33 عاما بالمغادرة دون قتال.


وكان برشلونة الموسم الماضي قريبا من خسارة لاعبه الثمين أمام مانشستر سيتي، بينما يعتبر باريس سان جيرمان الآن من الأوفر حظًا في السباق للتعاقد معه.

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