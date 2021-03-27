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أحمد الطاهري : كل القطاعات في مصر تحتاج إلى إعادة بناء

السبت 27/مارس/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ان مصر قادرة على مواجهة كل الأزمات التي تواجهها؛ لكن كل القطاعات في مصر تحتاج الي إعادة بناء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السكة الحديد تركة ثقيلة من الماضي، وتم الاستجابة على الفور من أول رئيس الجمهورية إلى باقي جهات الدولة.

كما أشاد بدور البرلمان، والنيابة العامة، اللذان يتابعان التحقيق في الواقعة لكشف الملابسات إلى الرأي العام.

وتحدث عن دور المهندس كامل الوزير ودوره في المشروعات التابعة للقوات المسلحة، أنه يستمد شرعيته كوزير من الشارع .
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