زاهي حواس عن "لعنة الفراعنة": إزاى يغضبوا في أيام تكريمهم

كشف زاهى حواس ، وزير الآثار الاسبق، أنه لو تم دفع ملايين الدولارات لعمل دعاية لمصر سياحيا وثقافيا وسياسيًا ، لن يكون كموكب 22 ملكا وملكة يجوبون شوارع القاهرة 40 دقيقة فى حدث سيهز العالم بأكمله، معقبًا أنه لا يوجد منزل فى العالم لن يشاهد هذا الحدث.

تابع "زاهى حواس"، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى "محمد الباز"، أن لعنة الفراعنة تظهر عندما يصيبهم غضب ، متابعًا : إزاى يغضبوا وهما فى طريقهم لمتحف حضارة عملاق ضخم وسيتم تكريمهم فيها وجعلهم فى مكانة ومرتبة أرقى وأعظم.

اضاف "حواس "، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة" ، مشيرًا إلى أن مصطلح "لعنة الفراعنة" جاء قديما عنما تبقى المقبرة مغلقة لقرابة ال 3000 سنة تفرز المومياء جراثيم غير مرئية تقوم بقرص الإنسان حتى الموت ، بناء على ذلك قام علماء الآثار قديما بإطلاق هذا المصطلح .

نوه "زاهى حواس"،إلى أنه يجب فتح المقبرة ساعتين قبل دخولها حتى تتمكن الجراثيم من الخروج ، منوهًا إلى أن الحوادث التى تحدث الآن فى مصر قضاء وقدر، وليس لها علاقة بلعنة الفراعنة ولا مومياء ولا يجب قول ذلك لأنه لا يوجد ما يسمى بلعنة الفراعنة أو المومياوات.