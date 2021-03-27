ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حادث مأساوي .. الثلج يقتل لاجئين سوريين في إحدى الدول العربية

السبت 27/مارس/2021 - 10:36 م
لاجئين سوريين
لاجئين سوريين
Advertisements
محمود نوفل
أفاد موقع لبيبانون ديبت أن  سيدتين وطفلين من أصول سورية ، لقوا حتفهم، جراء البرد، في منطقة جبلية في شمال لبنان، خلال محاولاتهم اليائسة للعودة إلى سوريا.

وأشار الموقع اللبناني الي انه تم العثور على الضحايا ، في منطقة جرود منطقة عيناتا - عيون أرغش، محافظة لبنان الشمالي، قرب منطقة الأرز، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية - السورية.

وأبان أن الضحايا الأربعة، سيدتان، وإحداهما حامل، وأولادهما أبناء السابعة والثامنة من العمر، حيث عثر على ثلاثة منهم متعانقين تحت الثلج، بعد أن ضربت لبنان عاصفة ثلجية خلال اليومين السابقين.

وبدوره؛ قال محافظ بعلبك-الهرمل، بشير خضر ، عبر سكاي نيوز، إن العائلتين لم يصلوا إلى المنطقة الحدودية، وتوفوا قبلها بمسافات طويلة كاشفا عن تورط أحد المهربين الذي تبين لاحقا أنه يرأس عصابة تهريب، مشيرا إلى صدور بلاغ بحث وتحر بحقه.

وأضاف : تعمل القوى الأمنية حاليا على إلقاء القبض على المهرب بعد ان صار مطلوبا من قبل القضاء المختص.

وتابع المحافظ  "يذكرنا هذا المشهد بما سمي سابقا عبّارات الموت، وحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ من السوريين اللاجئين".

واستغرب المسؤول تهريب اللاجئين بهذا الأسلوب على الرغم من أحقيتهم المشروعة بالمرور عبر المعابر الشرعية.

وقال إن "المبلغ الذي دفع للمهربين يساوي أضعاف تكاليف فحوص الـPCR وأجرة النقل".

واستغرقت عملية البحث أكثر من 72 ساعة من فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وتكرّر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث مماثلة، حيث يعيش اللاجئون في لبنان البلد الصغير ظروفا إنسانية صعبة للغاية حيث يعاني أكثر من نصفهم من فقر مدقع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

المرور اللبنانية توضح للمواطنين الطرق الجبلية المقطوعة

أسفرت عن جرحى.. اشتباكات بين الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين

عاصفة ثلجية تضرب سوريا وتغلق الشوارع .. شاهد

إصابات في صفوف الجيش اللبناني .. ماذا يحدث؟

بسبب البرد القارس.. وفاة 4 سوريين بينهم طفلان على الحدود مع لبنان

ترشيحاتنا

قبل 31 مارس.. 5 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية

هل لعنة الفراعنة سبب الحوادث الأخيرة في مصر؟ زاهي حواس يجيب

صحيفة بريطانية تكشف مفاجأة عن عرض مدرسة في إنجلترا رسوما مسيئة للنبي

بشرى بشأن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. فيديو

"دبوس مشبك" ينقذ أنغام من برودة الجو بحفلها الغنائي في المنارة

سورة يستحب قراءتها 3 مرات فى ليلة النصف من شعبان.. أمين الفتوى يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور