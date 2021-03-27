حادث مأساوي .. الثلج يقتل لاجئين سوريين في إحدى الدول العربية

أفاد موقع لبيبانون ديبت أن سيدتين وطفلين من أصول سورية ، لقوا حتفهم، جراء البرد، في منطقة جبلية في شمال لبنان، خلال محاولاتهم اليائسة للعودة إلى سوريا.





وأشار الموقع اللبناني الي انه تم العثور على الضحايا ، في منطقة جرود منطقة عيناتا - عيون أرغش، محافظة لبنان الشمالي، قرب منطقة الأرز، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية - السورية.





وأبان أن الضحايا الأربعة، سيدتان، وإحداهما حامل، وأولادهما أبناء السابعة والثامنة من العمر، حيث عثر على ثلاثة منهم متعانقين تحت الثلج، بعد أن ضربت لبنان عاصفة ثلجية خلال اليومين السابقين.





وبدوره؛ قال محافظ بعلبك-الهرمل، بشير خضر ، عبر سكاي نيوز، إن العائلتين لم يصلوا إلى المنطقة الحدودية، وتوفوا قبلها بمسافات طويلة كاشفا عن تورط أحد المهربين الذي تبين لاحقا أنه يرأس عصابة تهريب، مشيرا إلى صدور بلاغ بحث وتحر بحقه.





وأضاف : تعمل القوى الأمنية حاليا على إلقاء القبض على المهرب بعد ان صار مطلوبا من قبل القضاء المختص.





وتابع المحافظ "يذكرنا هذا المشهد بما سمي سابقا عبّارات الموت، وحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ من السوريين اللاجئين".





واستغرب المسؤول تهريب اللاجئين بهذا الأسلوب على الرغم من أحقيتهم المشروعة بالمرور عبر المعابر الشرعية.





وقال إن "المبلغ الذي دفع للمهربين يساوي أضعاف تكاليف فحوص الـPCR وأجرة النقل".





واستغرقت عملية البحث أكثر من 72 ساعة من فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.





وتكرّر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث مماثلة، حيث يعيش اللاجئون في لبنان البلد الصغير ظروفا إنسانية صعبة للغاية حيث يعاني أكثر من نصفهم من فقر مدقع.



