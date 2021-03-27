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أخبار العالم

السعودية تعرب عن تقديرها البالغ ودعمها لمصر في التعامل مع حادث جنوح إحدى السفن بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 10:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها البالغ ودعمها للجهود التي تبذلها مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.
وأعربت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم /السبت/ - عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.
وعبرت المملكة عن وقوفها مع مصر - بكل إمكانياتها - للمساهمة في دعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقًا لما تقدره السلطات المصرية.
كما أكدت المملكة استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

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