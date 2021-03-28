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منوعات

أصيب بجرح في ساقه .. شاب ينجو من سمكة قرش بمعجزة

الأحد 28/مارس/2021 - 02:17 ص
العناية الآلهية
العناية الآلهية تنقذ عشرينيًا من سمكة قرش
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يارا زكريا
أنقذت العناية الآلهية شابا لم يتعدى الـ 20 عامًا من العمر  من هجوم مروع على يد سمكة قرش بالقرب من أحد شواطئ أستراليا الغربية.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية أصيب الشاب بجروح في ساقه بعد أن تعرض للعض في حوالي الساعة 12.15 ظهرًا،  السبت. 

وأنقذت صديقة الشاب حياته من هجوم سمكة القرش المروع على بعد 500 إلى 1000 متر من الشاطئ لكنه أصيب بجرح يتراوح بين 5 و 8 سم في ساقه.

وأفاد شاهد عيان للصحيفة أنه رأي رجلًا كان جالسًا على أرضية القارب، وكانت الدماء تغطيه، واضطرت صديقته إلى الجلوس خلف عجلة القيادة لتوجيهه للمساعدة. 

أصيب بجرح في ساقه .. شاب ينجو من سمكة قرش بمعجزة
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