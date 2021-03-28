اليوم.. المالية تطرح أجلي خزانة بـ18 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما، ضمن اجراءاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر البنوك المصرية.





وقالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنه قيمة عمليات الطرح تبلغ 18 مليار جنيه، من إجمالي 3 طروحات مخصصة لهذا الاسبوع.





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اوضح التقرير انه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 11.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليار جنيه.





وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 45 بتقليص حجمه 3.5مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحان بقيمة 23 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.