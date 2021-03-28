كيلو الفراخ بـ 20 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4.50 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

اليوم بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 32 و33 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 19إلى 20 جنيهًا.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 32 و32 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجّلت 32 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.





وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.





وبلغ سعر الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيهًا.