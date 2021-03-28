علاء عبد العال: أطالب البدري بمراجعة حساباته أمام جزر القمر

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن أداء المنتخب الوطني الأول أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله ، لم يكن مقنعًا تمامًا .





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : آداء المنتخب الوطني كان عشوائيًا ولا يليق بحجم المحترفين المصريين مثل محمد صلاح و محمود تريزيجيه و محمد النني ومصطفى محمد.





وطالب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بإعادة حساباته أمام جزر القمر في الجولة السادسة ، و إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني .