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رياضة

علاء عبد العال: أطالب البدري بمراجعة حساباته أمام جزر القمر

الأحد 28/مارس/2021 - 02:18 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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حسن العمدة
أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن أداء المنتخب الوطني الأول أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله ، لم يكن مقنعًا تمامًا . 

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : آداء المنتخب الوطني كان عشوائيًا ولا يليق بحجم المحترفين المصريين مثل محمد صلاح و محمود تريزيجيه و محمد النني ومصطفى محمد.

وطالب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بإعادة حساباته أمام جزر القمر في الجولة السادسة ، و إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني .
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