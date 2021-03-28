هالة زايد تكشف أسباب انخفاض عدد الوفيات في حادث قطاري سوهاج.. فيديو

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن وجود 20 مصابا في حادث قطاري سوهاج، كانوا فى حالة غيبوبة تامة بعد الحادث، لأن معظمهم إصابات في الرأس ونزيف داخلى.





وأوضحت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية " مع عمرو أديب، أنه يوجد بعض الحالات تم نقلها إلى مستشفيات خاصة من قبل الأهالى دون معرفة وزارة الصحة مما عطل عملية حصر أعداد الإصابات بطريقة دقيقة لتقديمها للنيابة العامة.

وتابعت هالة زايد، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 185 حالة و19 وفاة، جثة كاملة، و3 أكياس أشلاء وسيحدد الطب الشرعى عدد الجثث، مضيفة أنه مازال هناك 6 حالات حرجة فى غيبوبة تامة.

وأشارت هالة زايد إلى أن هناك حالات حرجة تم التعامل معها من قبل الأهالى على أنها حالات وفاة لأن إصاباتهم كانت بالغة فى الرأس.





وتوجهت هالة زايد، بالشكر إلى الأهالى الذين سارعوا للتبرع بالدم ومساعدة المصابين وأهاليهم بالدعم الكامل.