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أسامة ربيع: أزمة السفينة العالقة لا تؤثر على مكانة قناة السويس.. فيديو

الأحد 28/مارس/2021 - 02:19 ص
الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع
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حمزة شعيب
رد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، علي التساؤلات الكثيرة التي أثيرت حول تأثير أزمة السفينة العالقة علي مكانة القناة وأهميتها عالميا.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية":" كل ما يقال حول تأثير الأزمة على مكانة القناة غير صحيح.

وأضاف: "لو كان هذا الكلام صحيحًا لكانت السفن المنتظرة وعددها 321 سفينة قد غيرت مسارها لأي قناة أخرى"، لافتا إلى أن قناة السويس تتمتع بالأمان وقصر المسافة.

وأشار إلي أن عمق القناة تحت السفينة الجانحة أصبح 72 مترا بزيادة عن عمق القناة الأصلي 12 مترا.

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