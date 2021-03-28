يشبه التلفزيون.. TCL تطور هاتفا جديدا بشاشة قابلة للطي واللف.. صور

ظهرت تسريبات مصورة جديدة، تكشف خطة شركة الإلكترونيات الشهيرة TCL، لتطوير هاتفا جديدا قابل للطي واللف، والذي يمكن توسيعه من هاتف ذكي إلى جهاز لوحي صغير في نفس الوقت عند فتح الشاشة الجهاز المرنة.





وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، ستزود شركة TCL الصينية، شاشة هاتفها القابل للطي بمفصل من نوع DragonHinge، وهو مفصل متعدد التروس سوف يساعد الشركة على إضافة مجموعة متنوعة من الطيات للهاتف.





ووفقًا للصور المسربة والتي تظهر تصميم الهاتف المطوى الجديد، فأنه بمجرد توسيع الجهاز، يمكن للمستخدمين فتح شاشة داخلية لتوسيع الأداة بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير





وسيحتوي الجهاز المزدوج الطي الذي يجمع بين تصميمان من أكبر تصميمات الهواتف الذكية القابلة للطي حاليا، على مفصلين تحوله من هاتف إلى حاسب لوحي كبير نسبيا، بالإضافة إلى جهاز منزلق بشاشة قابلة للف من الجانب، إلى جانب إصدار آخر أكبر حجما من الحاسب اللوحي الذي يتحول إلى جهاز يشبه جهاز تلفاز صغير.









وتخطط عملاقة تصنيع الشاشات الصينية، للكشف عن هاتفها المطور ذات الطيات المزدوجة من خلال حدث في منتصف شهر أبريل المقبل، وفي الوقت نفسه، ستكشف النقاب عن سلسلة هواتفها العشرين التي تحدثت عنها خلال مؤتمرها الصحفي بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في شهر يناير الماضي.





الجدير بالذكر أن شركة TCL، تعد من بين أفضل الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون، ولكنها تشتهر أيضا بتصنيع وتطوير الهواتف المحمولة من بينها أجهزة Alcatel المنخفضة التكلفة، إلى جانب الهواتف التي تحمل علامة BlackBerry، وتركز الشركة الصينية في السنوات الأخيرة على تطوير علامتها التجارية الخاصة من الهواتف المطوية الكبيرة، على أمل أن تُترجم شعبيتها الواسعة في تحويل أجهزة التلفاز إلى أجهزة أصغر حجما كالهواتف.