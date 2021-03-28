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سيارات

أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور

الأحد 28/مارس/2021 - 09:02 ص
تعرف على اسعار فئات
تعرف على اسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021
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صبري طلبه

طرحت شركة سانج يونج الكورية نسختها تيفولي XLV موديل 2021 عبر 3 فئات من التجهيزات، و تعد هي واحدة من الاصدارات المنافسة داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدام التي تنتمي إلى عائلة الـSUV.

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4480 مم، و بعرض 1810 مم، و 1660 للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 720 لتر، و قدر طول ارتفاعها عن الارض نحو 167 مم، و جنوط رياضية بلغ قياسها 18 بوصة.

 

بينما تتنس رئة المحرك عبر 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، بقوة 128 حصان عند 6000 لفة/دقيقة، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4600 دورة في الدقيقة، و تستمد العجلات أوامر تسارعها من ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

 

تنوعت تجهيزات الأمن و السلامة باختلاف الـ 3 فئات، و منها وسائد الحماية الهوائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD.

 

بالاضفافة إلى عدة مواصفات اخرى للاعلى تجيزًا و شملت، خاصية دعم الفرامل BA، و نظام المساعدة على صعود الشواهق HSA، و نظتم مانع الانزلاق ASR، و نظام الثبات الالكتروني ESP.

 

كما زودت بحزمة من التجهيزات المتنوعة و منها، مثبت سرعة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقود حركة متعدد المهام، و مارايات جانبية كهربائية، و شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 9 بوصة، تدعم كلا من تطبيق ابل كار بلاي و اندرويد أوتو.

 

 

و يبلغ سعر السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 بقيمة قدرها :

 

الفئىة الأولى أوتوماتيك  موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل   STYLE 2021محرك 1600 سي سي بسعر 345 ألف جنيه. 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.

أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور
أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور
أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور
أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور
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