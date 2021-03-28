موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته

تعرض صبي لم يتعدى الـ 14 عامًا من عمره لموقف محزن بعد وفاة والدته بيوم واحد فقط في وقت سابق من هذا الشهر بعد صراع طويل مع المرض.





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تعرض زاندر نيلمز للركل وكسرت نظارته بعد أن هاجمه صبيان وسخروا منه بشأن والدته المتوفية عن عمر ناهز الـ 32 عامًا.





وقالت صوفي إيفان، عمة الطفل ، 29 عامًا ، إن المراهق أمضى السنوات القليلة التي سبقت وفاة والدته بتقديم الرعاية الرئيسية لها حيث مرضت لفترة طويلة بسبب ا لسكري و الفشل الكلوي.





وتابعت: « بدأ مجموعة من المرهقين في الاستهزاء به لأن والدته ماتت، و هناك مقاطع فيديو لهم وهم يركلوه في وجهه وصعدوا فوقه وبدأوا في لكمه، لكنه كان أكثر حزنا لأنهم تحدثوا عن والدته سلبيًا».



