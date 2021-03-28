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منوعات

موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته

الأحد 28/مارس/2021 - 02:58 ص
مراهقون يضربون صبي
مراهقون يضربون صبي و يسخرون منه بعد وفاة والدته بيوم
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يارا زكريا
تعرض صبي لم يتعدى الـ 14 عامًا من عمره لموقف محزن بعد وفاة والدته بيوم واحد فقط في وقت سابق من هذا الشهر بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تعرض زاندر نيلمز للركل وكسرت نظارته بعد أن هاجمه صبيان وسخروا منه بشأن والدته المتوفية عن عمر ناهز الـ 32 عامًا. 

وقالت صوفي إيفان، عمة الطفل ، 29 عامًا ، إن المراهق أمضى السنوات القليلة التي سبقت وفاة والدته بتقديم الرعاية الرئيسية لها حيث مرضت لفترة طويلة بسبب السكري و الفشل الكلوي.  

وتابعت: « بدأ مجموعة من المرهقين في الاستهزاء به لأن والدته ماتت، وهناك مقاطع فيديو لهم وهم يركلوه في وجهه وصعدوا فوقه وبدأوا في لكمه، لكنه كان أكثر حزنا لأنهم تحدثوا عن والدته سلبيًا». 

موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته
موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته
موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته
موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته
موقف محزن.. مراهقون يضربون صبيا ويسخرون منه بعد وفاة والدته
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