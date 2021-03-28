5 تغييرات في نمط الحياة يمنع ظهور البثور على الجلد

تؤدي العادات اليومية غير السليمة إلى التهاب في الجسم يتجلى في شكل بثور، وهي تختلف عن حب الشباب الهرموني حيث يمكن أن تظهر في أي وقت، وهناك طريقة لتجنبها.



أحصلي على زيادة كمية المياه التي تتناوليها

على الرغم من أن القاعدة تقضي بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا ، إلا أن جسمك مجهز بشكل أفضل لإخبارك بكمية الماء التي يحتاجها. إذا كانت عاداتك الحالية في استهلاك المياه تجعل بشرتك تشعر بالجفاف والجفاف والتمدد - فأنت بحاجة إلى استهلاك المزيد من الماء. كما أن الماء يساعد في طرد السموم من الجسم ، وبالتالي منع الالتهاب في المقام الأول.



النوم الجيد

يساعد جدول نوم جيد في إدارة الإجهاد والتعب، وكلاهما يمكن أن يفسد الغدد الدهنية، يمكن أن يسبب الحرمان من النوم مجموعة من مشاكل البشرة مثل الالتهابات ، وحب الشباب ، وحساسية الجلد.

تناولي نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن ، الذي يتم تناوله باعتدال وعلى فترات منتظمة، في منع التشققات المتكررة على بشرتك.. توقفي عن تناول السكريات المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والكحول المفرط .

اتبعي روتين العناية بالبشرة بشكل يومي

احرصي على إزالة مكياجك قبل النوم، حتى عندما تكوني متعبة للغاية وتأكدي من غسل وجهك أول شيء في الصباح.

مارسي التمارين الرياضية كل يوم

يؤدي الحفاظ على نشاط جسمك إلى إفراز هرمونات سعيدة في جسمك ، مما يجعله خاليًا من الإجهاد والشعور بالراحة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

