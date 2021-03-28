أيمن منصور: الهجوم على البدري غير مبرر

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن الهدف المبكر الذي سجله محمد مجدي أفشة في مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، أعطى المزيد من الطمأنينة لدى اللاعبين.





وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غير مبرر ، فالفريق حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم تواضع الأداء الفني .





واختتم منصور : أطالب الجمهور بالهدوء والصبر على الجهاز الفني و مساندته ، فالظروف الحالية مختلفة تمامًا نظرًا للإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون في مباريات الدوري العام .