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رياضة

أيمن منصور: الهجوم على البدري غير مبرر

الأحد 28/مارس/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن الهدف المبكر الذي سجله محمد مجدي أفشة في مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، أعطى المزيد من الطمأنينة لدى اللاعبين.

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غير مبرر ، فالفريق حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم تواضع الأداء الفني . 

واختتم منصور : أطالب الجمهور بالهدوء والصبر على الجهاز الفني و مساندته ، فالظروف الحالية مختلفة تمامًا نظرًا للإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون في مباريات الدوري العام .
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