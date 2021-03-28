كامل الوزير: لا نعرف سبب توقف القطار الأول في حادث سوهاج.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يوجد لوحة توزيع صغيرة لها باب زجاج وبداخلها يد حمراء يقوم الكسرى أو مساعد السائق بالضغط عليه حال وجود أي خطر أو حدوث أمر ما فى أي قطار.

وتابع كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه بمجرد الضغط على هذه اللوحة الزجاجية يتم إيقاف القطار تدريجيا حتى إذا لم ينتبه السائق ، أو عن طريق الجزرة وهى عبارة عن خرطوم يصل بين كل عربية وأخرى إذا تم قفله سيتوقف القطار أيضا.

وأضاف كامل الوزير: تم إيقاف القطار الأول دون العلم حتى الآن بالسبب الحقيقى لإيقافه أن والقطار القادم من الخلف تجاوز السيمافور الأصفر والأحمر واصطدم بالقطار الأول.

وأوضح كامل الوزير أن السيمافور الأصفر إنذار بتهدئة السرعة والأحمر للتوقف.



