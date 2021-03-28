البرازيل تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بـ كورونا لليوم الثاني

أعلنت البرازيل الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، والتي شهدت تسجيلها أكثر من 3 آلاف حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.





وبحسب "رويترز" سجلت البرازيل 85948 إصابة بفيروس كورونا وو3438 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وسجلت البرازيل 12.5 مليون إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 310550 وفقا لبيانات الوزارة.





ويأتي ذلك بعد يومين من تسجيل البرازيل عددا قياسيا للإصابات الجديدة، حيث بلغت حصيلة الخميس الماضي أكثر من 100 ألف إصابة، كما سجلت البلاد أعدادا قياسية جديدة بالوفيات مرتين خلال الأسبوع الأخير.



