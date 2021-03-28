السكة الحديد أولى .. وزير النقل يرد على الانتقادات الموجهة لـ المونوريل والقطار السريع

رد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على الانتقادات الموجهة لبناء المونوريل والقطار السريع وجملة (مش السكة الحديد أولى)؟.





وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "نحن نتجه نحو وسائل نقل حضارية من خلال المونوريل والقطارات الكهربائية".





وأردف: "نقوم بتطوير السكك الحديدية ولكن الامر يستغرق الكثير من الوقت، مضيفا: "آن الاوان لعمل خط سكة حديد موازي للخط القديم وهو جزء من الحل".





وأضاف:" العالم أجمع يتجه نحو القطارات الكهربائية، ونقوم بعمل خط جديد يبدأ من مدينة 6 أكتوبر ويصل حتى أسوان".





وتابع: انتهينا من أعمال التطوير في المرحلة الأولى ونعمل على تطوير وتحديث الإشارات بعدد 3 خطوط رئيسية، من ضمن أعمال المرحلة الثانية للتطوير ويعمل عليهم اكبر 3 شركات عالمية في مجال الاتصالات .





واختتم وزير النقل، أن أعمال التطوير في المرحلة الثانية ستنتهي منتصف 2022، موضحا أن برج المراقبة من برج طهطا يستطيع أن يسجل كل شيء ويتحكم في القطارات إلكترونيا وفي السكة الحديد وفي تحويلاتها.