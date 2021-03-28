مع اقتراب الصيف .. نصائح لمكياج يدوم طول النهار

مع اقترابنا من الصيف، نقوم بتغيير خزانة الملابس وروتين العناية بالبشرة والأطعمة التي نتناولها ببطء.





فلماذا نلجأ إلى نفس منتجات وتقنيات المكياج القديمة التي استخدمتيها في الشتاء؟.

تفرز بشرتك المزيد من الزيت والعرق ، مما يجعل الصيف وقتًا صعبًا للحصول على مظهر المكياج المثالي، لحسن الحظ ، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها والتي ستساعد في منع سيل المكياج هذا الصيف.



ضعي البرايمر

يعد تحضير بشرتك للماكياج خطوة أساسية ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها. توفر البرايمر سطحًا أملسًا لتنتشر عليه وتلتصق به ، حتى يدوم مكياجك لفترة أطول، ماكياج التمهيدي يعطي بشرتك مثالية.

اختري قاعدة أخف

مع ارتفاع مستويات الرطوبة ، قللي من كمية كريم الأساس الذي تستخدمينه على وجهك. اعتمدي على كريمات ذات ماركة عالية للحصول على القدر المناسب من التغطية مع الترطيب والحماية من أشعة الشمس، وللعناية بالبشرة استخدمي كريم اساس الكل في واحد كريم البشرة الذي يكشف عن التوهج الطبيعي.

استخدمي المكياج مع عامل الحماية من الشمس

بخلاف وضع طبقة واقية من الشمس ، استخدمي المكياج الذي يوفر حماية من الشمس لمنع الآثار الضارة للشمس. حيث تعتبر عمليات اللمس ضرورية خلال فصل الصيف للحفاظ على مكياجك في مكانه وتقليل لمعان وجهك.