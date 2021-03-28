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ديني

هل ضحايا حادث قطاري سوهاج شهداء؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

الأحد 28/مارس/2021 - 02:25 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، إن ضحايا حادث القطارين في سوهاج، شهداء في سبيل الله، فهم من أصحاب الهدم وهؤلاء من الشهداء.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الهدم ليس مقصورا على المباني فقط، وإنما تشمل كل حادث يحدث فيه تحطم الأجساد ودخولها في بعضها، فتؤدي إلى موت الإنسان، ومن ذلك حوادث السيارات وغيرها.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله ويجعلنا في دائرة الصابرين.

وقدم علي جمعة، التعازي القلبي لقلوب ذوي هؤلاء الشهداء، منوها بأن الأجل واحد، وهؤلاء اختارهم الله من الشهداء، ففي بعض البلدان حينما يأتيهم خبر الشهيد يقومون بإطلاق الزغاريد، لعلمهم بمثواه الأخير عند الله.
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