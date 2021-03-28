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محافظات

إنترلوك داخل مطابق الصرف الصحي بحى الأربعين بالفيوم.. صور

الأحد 28/مارس/2021 - 08:38 ص
انترلوك داخل مطابق
انترلوك داخل مطابق الصرف الصحي بحى الأربعين بالفيوم.. صور
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الفيوم - نبيل أبو السعود
طالب اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أهالى حى الأربعين بقرية منشأة عبد الله بمدينة الفيوم بعدم إلقاء أى مخلفات داخل مطابق الصرف الصحي، مؤكدا أنها تؤدى إلى تهالك وتآكل الشبكة والقضاء عليها نتيجة السلوكيات السلبية وسوء الاستخدام من جانب الأهالى، خاصة وجود مخلفات إنترلوك داخل الشبكة، والذى يعوق سير المياه وتدفقها داخل الشبكة ويؤدى إلى الانسدادات والطفوحات بصفة مستمرة.


وشدد رئيس الشركة على ضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على مطابق الصرف الصحي وعدم إلقاء أى مخلفات داخل غرف التفتيش.


وقال إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، فبدلا من أن يحافظ المواطن عليها نراه يسيء لها.




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