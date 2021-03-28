كريم حسن شحاتة: أبو ريدة أبلغ والدي بتولي قيادة منتخب مصر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، أبلغ والده حسن شحاتة بتدريب منتخب مصر خلفا المكسيكي خافيير أجيري.





قال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ابو ريدة ابلغ المعلم بتدريب المنتخب لكن بعد ساعتين الوضع اختلف وتولى حسام البدري المسؤولية.





وتابع أن حسن شحاتة غير سعيد بمستوى المنتخب وحزين على الزمالك أيضا وتلقى عرضا من نادي المولودية الجزائري قبل عام وعرض سعودي منذ شهور.





وتابع أنه كان هناك حديث مع بعض المسؤولين ليقود حسن شحاتة فريق الزمالك لكن المفاوضات لم تكن رسمية كما أن المعلم تشبع بالبطولات التي حققها لكنه كان يأمل المشاركة في كأس العالم.