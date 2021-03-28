أسود x أسود.. شاهد أحدث ظهور لـ مي كساب





وتألقت مي كساب في الصورة بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت واسع وفضفاض باللون الأسود ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون ولكنه اتسم بأنه مصنوع من القماش المطرز.





وانتعلت مي كساب هاف بوت جلد باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، بدت بتسريحة شعر غير تقليدية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





شاركت الفنانة مي كساب متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.