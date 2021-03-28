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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خلية نحل بالجبن

الأحد 28/مارس/2021 - 08:30 ص
طريقة عمل خلية نحل
طريقة عمل خلية نحل بالجبن
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هاجر هانئ
تعتبر خلية نحل بالجبن من المعجنات الشهية التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك،وقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل خلية نحل بالجبن على النحو التالي:

مقادير خلية نحل بالجبن
ثلاثة أكواب من الدقيق 
نصف كوب من الزيت النباتي 
ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية 
نصف كوب من الزبادي 
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر 
ملعقة كبيرة من العسل 
ملعقة صغيرة من الملح 
ماء دافئ للعجن 
جبنة كريمي للحشو 

لدهن وجه العجينة:
صفار بيضة 
ملعقتان كبيرتان من الحليب 

التقديم
رشة من الحبهان المطحون 
سيرب خفيف 
فستق مطحون 


طريقة تحضير خلية نحل بالجبن
-يخلط الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والزبادي والعسل
-يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
-تغطى العجينة وتترك لتتخمر
-تقسم كرات وتحشى بالجبنة الكريمي ترص في صينية وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى
-يدهن الوجه بخليط البيض واللبن توضع في الفرن حتى تمام النضج
-يضاف لها السيرب المضاف له الحبهان وترش بالفستق وتقدم


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