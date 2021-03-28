صحف الإمارات: رئيس هيئة قناة السويس يحدد سبب جنوح السفينة إيفر جيفن.. دخول لقاحات كورونا في الدعاية السياحية.. وبايدن يقترح إطلاق مشروع منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية

نفاد غرف الفنادق الشاطئية في الإمارات

مخاطر زيادة أعداد كورونا في رمضان

بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وتأثيره على تفشي وباء فيروس كورونا في الدولة.









تحذيرات طبية من تجمعات رمضان: «بؤر خصبة» لنقل عدوى «كورونا»

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد أطباء أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المقبل، يعد فرصة كبيرة لتخطي الموجة الثانية من كورونا، وخفض حالات الإصابة، خصوصًا بعد تقديم سبعة ملايين و959 ألفًا و682 جرعة لقاح في أكثر من 205 مراكز طبية موزعة على مناطق الدولة المختلفة ضمن خطة الوصول إلى تقديم اللقاح لـ100% من أفراد المجتمع، ما أسهم في ارتفاع نسبة المتعافين من الفيروس إلى نحو 96.5% من إجمالي الإصابات، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة في الدولة منذ ظهور الفيروس 453 ألفًا و69 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 436 ألفًا و463 حالة، لتنخفض حالات الإصابة النشطة التي لاتزال تتلقى العلاج إلى 15 ألفًا و129 حالة، فيما بلغ معدل الوفيات من إجمالي الإصابات 0.3% وهي أقل المعدلات العالمية.





وتفصيلًا، حذّر أطباء ومختصون من خطورة التجمعات العائلية خلال شهر رمضان، ووصفوها بأنها «بؤر خصبة» لنقل العدوى، ومضاعفة احتمالات الإصابة بـ«كورونا»، مؤكدين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بشأنها، خصوصًا أن شهر رمضان سيترتب عليه تحديد اتجاه المنحى الوبائي خلال الصيف.





ونصحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أفراد المجتمع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية وتجنب توزيع وتبادل الوجبات، مشيرة إلى إمكان أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في المنزل نفسه تناول الوجبات الجماعية.









دولة تقدم "لقاحا مجانيا" لمن يزورها في عطلة نهاية الأسبوع

وبحسب "الإمارات اليوم"، لاقى عرض السلطات الصربية لجرعات مجانية ضد فيروس كورونا للأجانب، إذا حضروا خلال عطلة نهاية الأسبوع تدفق الآلاف من طالبي اللقاح من البلدان المجاورة لها.





وتشكلت صفوف طويلة من مواطني البوسنة والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية أمام مركز التطعيم الرئيسي في العاصمة الصربية.





وعلى عكس صربيا التي تفتخر بامتلاكها إمدادات وافرة من اللقاحات، يعاني معظم جيرانها في البلقان من نقص في الإمدادات ولم يبدأوا في عمليات تطعيم جماعية بعد.





وقد تبرعت صربيا بالفعل بكميات من اللقاحات لمقدونيا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة.





ويقول منتقدو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه يحاول، بهذه الخطوة، نشر نفوذه في المنطقة وتلميع الصورة "القومية المتطرفة" التي كانت يتمتع بها خلال تفكك يوغوسلافيا الدموي في التسعينيات.









الرياح ليست السبب.. مسئول يكشف "المتسبب" في حادثة السفينة الجانحة

وبحسب "البيان"، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن"، موضحا أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة في قناة السويس، معتبرا، أن قبطان السفينة هو المسؤول عن وقوع تلك الحادثة.





وأكد رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة، كما كشف أنه من الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة التي تحتوي على 223 ألف طن موضحا أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة "مشهور"، التي بدأت العمل فعليا.





وسيعقب انتهاء أزمة السفينة الجانحة حل أزمة كل السفن المتعطلة في الممر الملاحي خلال 48 ساعة.





وأكد الفريق أسامة ربيع، أن العمل سار على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة الجانحة.









محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر

وبحسب "البيان"، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، عن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.





وقال: "بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسئولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".





وأضاف أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.





وبين ولي العهد أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية الى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.









بايدن يقترح إطلاق مشروع منافس لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

وبحسب "الخليج"، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تطلق الدول «الديمقراطية» مبادرة منافسة لمشروع «الحزام والطريق» الصيني للاستثمار في البنى التحتية؛ وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية.





وقال بايدن إنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويجور في منطقة شينيجانج شمال غرب الصين، وردت الصين بعقوبات على شخصيات غربية.





وصرّح بايدن للصحفيين أنه اقترح إطلاق «مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية؛ لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقًا إلى المساعدة»؛ وذلك في إشارة إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.





وتزايد نفوذ بكين في عدد من الدول خلال السنوات الأخيرة عبر تقديمها لقروض، وإطلاقها مشاريع من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية، وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.









نفاد غرف الفنادق الشاطئية خلال عطلة الربيع في الإمارات

أظهر رصد «الخليج» ارتفاعًا واضحًا في أسعار الليالي الفندقية في الجزء الأكبر من المنشآت الفندقية في دولة الإمارات بأكثر من 80% خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل 2021، مقارنة مع أسعار أواخر فبراير ومطلع مارس. وفي المقابل، طرحت بعض الفنادق تخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 25%، ووفرت بعضها تذاكر دخول مجانية إلى الحدائق الترفيهية، وذلك لاستقطاب العائلات.





وأظهرت مواقع حجوزات الفنادق في دولة الإمارات، زيادة في مستويات الإشغال الفندقي في عدد كبير من المنشآت الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات الشاطئية التي تستقطب العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة. كما أشارت إلى نفاد العديد من الغرف المعروضة على مواقع الحجوزات في فئة محددة من المنشآت الفندقية، والتي تعرضها الفنادق على هذه المنصات.





وبحسب الرصد، قامت فنادق ومنتجعات شاطئية برفع أسعار غرفها الفندقية في مختلف أنحاء الدولة بما يصل إلى 50%، بينما ارتفعت في بعض الفنادق بنسبة 80%، وذلك بدعم من الطلب من السوق المحلية تزامنًا مع عطلة الربيع.





وبلغت تكلفة ليلة واحدة لعائلة تتكون من أم وأب وطفلين نحو 2800 درهم في فنادق من فئة 5 نجوم، والتي كانت أسعارها في مطلع فبراير نحو 800 درهم، وتظهر مواقع الحجوزات استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبيل شهر رمضان المبارك في أبريل 2021.