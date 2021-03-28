مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين في عملية طعن بكندا

أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين، خلال عملية طعن بشمال فانكوفر في البلاد.

ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، تم طعن الضحايا داخل وخارج مكتبة "لين فالي"، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، وفريق التحقيق المختص في جرائم القتل.





وقال الشرطي، فرانك جانج، إنه تم احتجاز شخص، لديه سجل إجرامي سابق، للاشتباه به، لافتا إلى أنه سيتم تحديد السبب.





وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر أخرى على السلامة العامة.. نعتقد أن لدينا المشتبه به الوحيد في الحجز".