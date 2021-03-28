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القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأحد 28/مارس/2021 - 08:32 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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شيرين عادل
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28- 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
القاهرة الصغرى 12 والعظمى  20

شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 20
 
المنصورة  الصغرى 11والعظمى 19
 
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
 
بلطيم الصغرى 12العظمى 18
 
مطروح الصغرى 12والعظمى 17
 
السلوم الصغرى 12 والعظمى 18
  
بورسعيد الصغرى 13 العظمى 19
 
دمياط الصغرى 13العظمى 18
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