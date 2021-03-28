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أخبار العالم

السفير البريطاني في السعودية: ما يفعله الحوثيون خطير.. ودعمنا الكامل للرياض

الأحد 28/مارس/2021 - 08:40 ص
نيل كروميتون
نيل كروميتون
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محمد علي
وفق ما أفادت به شبكة العربية، أدان السفير البريطاني في السعودية، نيل كروميتون، أفعال الحوثيين المدعومين من إيران، معتبرًا إياها تصعيدًا كبيرًا. 

وقال نيل كروميتون إن" مهاجمة منشآت النفط في السعودية تصعيد خطير".

وأضاف السفير البريطاني في الرياض: "ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي".

وأكد كروميتون ما صار معروفًا للعالم بقوله: "نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية".

وقبل أيام رحب نيل كروميتون، بإعلان المملكة العربية السعودية، بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو السعودية نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني"، لكن يبدو أن الحوثييين يقومون بالعكس، في مفاقمة أوضاع اليمنيين سوءًا.

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