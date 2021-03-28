أول تعليق من رونالدوعلى واقعة انفعاله في مباراة صربيا والبرتغال

علق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على انفعاله بعد تعادل منتخب بلاده أمام صربيا بنتيجة 2-2، ليلة أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.





وكان رونالدو قد سجل هدفًا مثيرًا للجدل في الدقيقة الأخيرة، حيث سدد كرة تجاوزت خط المرمى، قبل أن يخرجها مدافع صربيا من الشباك، ولم يتم احتسابها، مما آثارت غضب "الدون" الذي اعترض بشكل قوي، وألقى بشارة القيادة على الأرض، وتلقى بطاقة صفراء، وغادر الملعب.





وكتب رونالدو على حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "فيس بوك": "كوني قائد لمنتخب البرتغال الوطني هو أحد أعظم الأمور التي أفخر بها في حياتي، ودائما ما قدمت وسأقدم كل ما لدي لبلدي، هذا لن يتغير أبدًا".



