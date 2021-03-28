الرئيس السيسي يوجه بتطبيق مخطط التحديث الشامل لمرفق السكة الحديد يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد 28-3-2021.
صدى البلد
مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت وشرم الشيخ يستقبل رحلتين لشركة بولندية.
أخبار اليوم
الصحة : تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة ب كورونا .. و41 حالة وفاة
الأهرام
الرئيس السيسى يوجه بتطبيق مخطط التحديث الشامل لمرفق السكة الحديد بالتوازى مع تشغيل القطارات .
رئيس هيئة قناة السويس : جاهزون بالسيناريوهات البديلة فى حالة تعثر عملية تعويم السفينة
الشروق
السعودية : نثق فى قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس
الوطن
زاهى حواس : الفراعنة أبرياء من الحوادث الأخيرة .. مفيش حاجة اسمها لعنة
المصرى اليوم
الحكومة : امتحانات الشهادة الثانوية إلكترونيا
روسيا اليوم
المرشح لخلافة ميركل يؤيد تشكيل جيش أوروبى موحد