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توك شو

الرئيس السيسي يوجه بتطبيق مخطط التحديث الشامل لمرفق السكة الحديد يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 28/مارس/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد 28-3-2021.

صدى البلد 

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت وشرم الشيخ يستقبل رحلتين لشركة بولندية. 


أخبار اليوم 


الصحة : تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة ب كورونا .. و41 حالة وفاة 

الأهرام  

الرئيس السيسى يوجه بتطبيق مخطط التحديث الشامل لمرفق السكة الحديد بالتوازى مع تشغيل القطارات . 

رئيس هيئة قناة السويس : جاهزون بالسيناريوهات البديلة فى حالة تعثر عملية تعويم السفينة 


الشروق

السعودية : نثق فى قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس 


الوطن

زاهى حواس : الفراعنة أبرياء من الحوادث الأخيرة .. مفيش حاجة اسمها لعنة 


المصرى اليوم

الحكومة : امتحانات الشهادة الثانوية إلكترونيا 


روسيا اليوم 

المرشح لخلافة ميركل يؤيد تشكيل جيش أوروبى موحد  
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