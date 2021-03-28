شاهد .. طالب يبتكر روبوتا لري الأراضي الزراعية وتوفير المياه

قال الطالب عبد الرحمن أحمد سعيد ، مطور روبوت لري الأراضي الزراعية ، إنه كان يداوم على ممارسة أنواع كثير من الرياضة قبل الاتجاه لدراسة الروبوت، منها رياضة الجمباز والكاراتيه والتنس ، موضحا أنه حصد العديد من الجوائز فيهما .





وأضاف الطالب عبد الرحمن أحمد سعيد ، خلال تقرير لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أنه بدأ كورسات تعليم صناعة الروبوت عدد من أصدقائة ، واستطاع صناعة روبوت في البداية بدون برمجة ، ومن ثم البرمجة البسيطة ، والاتجاه للزراعة ، لتنظيم الري.





وأشار إلى أن الفائدة من المشروع تعود لـ توفير العمالة ، وتوفير استهلاك المياه، متابعا أن المشروع حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية .