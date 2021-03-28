مساعد وزير التموين: نحتاج إلى 30 مليون متر مربع لتجارة التجزئة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن منظومة التجارة حققت إنجازات كبيرة بالأرقام خلال الأربعة سنوات الماضية.





وأضاف عشماوي ، خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على فضائية الشمس، أن قطاع التجارة يساهم بـ ٢٠% من إجمالي الناتج المحلي، كما يبلغ عدد العاملين في منظومة التجارة بالكامل حوالي ١٠ مليون مواطن، من إجمالي ٣٠ مليون أي الثلث تقريبا من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بجميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية .









وأوضح أن نشاط التجارة ليس فقط قطاع الأغذية إنما يشمل جميع أنواع التجارة، مؤكدًا أن وزارة التموين عملت على إلغاء المركزية في التجارة، لأنها لا تستقيم في مركزيتها ولابد أن تكون منتشرة، وأن يكون هناك عملية إتاحة ومساحات تجارية على مستوي الجمهورية.





وأشار إلى أن التجارة الداخلية تمتلك ٣ مليون متر مربع فقط في تجارة التجزئة، ونحتاج إلى ما يقرب من ٣٠ مليون متر مربع، مما يعني أن هناك فجوة تقدر بحوالي ٢٧ مليون متر مربع، لابد من توفيرها من أجل زيادة المعروض والتوسع على نطاق ٢٧ محافظة، ولن يتم ذلك إلا بمشاركة القطاع الخاص، من خلال تشجيع رجال الصناعة والعاملين في مجال التسوق العقاري على العمل والتوسع في مجال التجارة وهو ما يطلق عليه المطور التجاري خاصة أن مجال التجارة متنوع .