المنتخب الأوليمبي يستأنف تدريباته استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

يستأنف المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.





وحرص شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين علي الوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا قطار الصعيد امس في بداية مران الفريق امس السبت علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة.





وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول علي راحة الجمعة الماضى وتم تقسيم المران علي ثلاث فقرات الاولي للاعداد البدني والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة في منتصف الملعب.





وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين بشأن أهمية الالتزام يتعليمات ناديه والجهاز الفني لفريقه من اجل المشاركة الفعالة التي تضمن للاعب فورمة المباريات .



