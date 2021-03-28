رئيس مياه الإسكندرية يتابع سير العمل بفروع خدمة العملاء

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، جولة تفقدية للفروع التجارية بالمندرة والرمل لمتابعة خطة سير العمل بالفرعين، والتأكد من الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وتابع المهندس أحمد جابر ، أعمال الإحلال والتجديد المقامة بالفرع الإدارى بالمندرة، وإبداء بعض الملاحظات والتشديد بسرعة إنتهاء العمل حتى يسير العمل بالفرع بشكل طبيعى، ومتابعة باقى أقسام الفرع، والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها.





واستكمل جولته بفرع خدمة عملاء الرمل، واختتم جولته بزيارة مركز تدريب الرمل ومتابعة سير العمل فيه.





ووجّه جابر بالتواصل الفعال مع المواطنين، وتقليل مدة الانتظار للعميل وسرعة حل الشكاوى، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.