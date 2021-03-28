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أخبار العالم

تحذير قوي من مساعدي أنجيلا ميركل : إما نحن أو الوباء

الأحد 28/مارس/2021 - 10:44 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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محمد علي
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا ارتفع بمقدار 17176 حالة، وفقًا لصحيفة الجارديان. 

ورفع هذا العدد المصابين إلى 2772401 حالة، وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفع 90، ما أوصل الإجمالي إلى 75870. 

ويقول مساعدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على ألمانيا وقف تفشي الفيروس الآن أو المخاطرة بفقدان السيطرة كاملة، في واحدٍ من أقوى الإنذارات الحكومية.

وقال أحد كبار مساعدي المستشارة أنجيلا ميركل إنه يتعين على ألمانيا خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة أو المخاطرة بطفرات فيروسية جديدة تقاوم اللقاحات، ويجب أن يفرض حظر تجول ليلا في المناطق التي تشهد أعدادا كبيرة من الحالات. 

وتحاول ألمانيا خفض عدد الإصابات بشتى الطرق، ومدت العمل بالإجراءات التقييدية لأبريل المقبل، وذلك بعدما طلبت المستشارة ذلك لوقف التفشي المرض، خاصة في ظل السلالة المتحورة ببريطانيا.
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