تحذير قوي من مساعدي أنجيلا ميركل : إما نحن أو الوباء

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا ارتفع بمقدار 17176 حالة، وفقًا لصحيفة الجارديان.





ورفع هذا العدد المصابين إلى 2772401 حالة، وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفع 90، ما أوصل الإجمالي إلى 75870.





ويقول مساعدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على ألمانيا وقف تفشي الفيروس الآن أو المخاطرة بفقدان السيطرة كاملة، في واحدٍ من أقوى الإنذارات الحكومية.





وقال أحد كبار مساعدي المستشارة أنجيلا ميركل إنه يتعين على ألمانيا خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة أو المخاطرة بطفرات فيروسية جديدة تقاوم اللقاحات، ويجب أن يفرض حظر تجول ليلا في المناطق التي تشهد أعدادا كبيرة من الحالات.



