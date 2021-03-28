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مرأة

بدون ألم .. أفضل طرق التخلص من السمنة المفرطة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، إن عملية تكميم المعدة الدقيق بدون ألم تعتبر من أنجح جراحات السمنة المفرطة، مشيرا إلى أنه يتم إجراء تكميم المعدة عن طريق المنظار الجراحى ولا نحتاج إلى الفتح الجراحى التقليدى.


وأوضح الدكتور محمد الفولي، أنه ظهرت تطورات فى تقنية عملية تكميم المعدة، بهدف تحسين الشكل الجمالى لجروح المنظار وتقليل الألم بعد العملية ومنها تقنية التكميم الدقيق بدون ألم.

وأضاف أستاذ السمنة ونحت القوام، أنه يتم استخدام منظار وآلات دقيقة لاستئصال من 75% إلى 85%  من المعدة بإستخدام دباسات حديثة في هذه العملية التي تسمى التكميم الدقيق، كما يتم عمل خياطة تغليفية فوق التدبيس، والهدف من استخدام المنظار والآلات الدقيقة فى تكميم المعدة الدقيق هو جعل عملية تكميم المعدة بدون أثر للجروح أو علامات بالبطن و بدون ألم بعد العملية.

وأكد الدكتور محمد الفولى، أنه من ضمن مميزات وفوائد عملية تكميم المعدة الدقيق، تقليل الألم بعد العملية وتقليل مدة الاقامة بالمستشفى، كما ان الجرح 1 سم ولا يوجد جروح  كبيرة ظاهرة، بالإضافة الى كون هذه التقنية أسرع فى الشفاء و العودة الى الحياة الطبيعية والعمل من الجراحة التقليدية، وتعتبر من العمليات الحديثة  فى جراحات السمنة.
وأشار الدكتور محمد الفولى تعتبر جراحات السمنة هي الحل الأمثل لأصحاب السمنة المفرطة الذيت يستهدفون التخلص من الوزن الزائد بسرعة وفعالية ولم تنجح معهم الأنظمة الغذائية والتدريبات الرياضية.
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