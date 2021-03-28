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انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. برامج جديدة في آداب واقتصاد القاهرة.. عمداء: نقتصر على الأنشطة الأونلاين وشرط عودتها بشكل كلي.. وهذا موقف طلاب الأعذار

الأحد 28/مارس/2021 - 08:11 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
اداب القاهرة : برنامج جديد خلال الفصل الدراسي الثاني 
 
عميد اداب القاهرة : 100 طالب تقدموا بطلبات أعذار خلال الامتحانات .. وهذا موقفهم من إجراؤها

اقتصاد القاهرة : برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا .. ونطبق نظام التعليم "الهجين" بجميع المراحل


انطلق الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات جامعة القاهرة والتي انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الاول ، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بعد اجتماعه الأخير المنعقد السبت الماضي الموافق 20 من شهر مارس الجاري ، بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة ، للتأكيد على تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالكليات خلال الفصل الدراسي الثاني ، وتحديد الأيام المقررة للحضور ، للكليات النظرية والعملية .

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" نظام الحضور بالعديد من الكليات التي انطلق بها الفصل الدراسي الثاني وتوضيح الأنشطة الطلابية المتاحة بها ، وكذلك البرامج الدراسية الجديدة التي تم طرحها خلال الفصل الدراسي الثاني وكيفية دراستها للطلاب .


كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن البرامج الدراسية الجديدة التي تم طرحها خلال الفصل الدراسي الثاني ، وكذلك الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية .

وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن هناك برنامج جديد تم طرحه لأول مرة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني وهو "برنامج الترجمة التخصصية من اللغة العبرية وإليها" ، حيث أنه معلن للقبول ويتم تدريسه حاليا للطلاب خلال هذا الفصل .

وبالنسبة للأنشطة الطلابية المتاحة حاليا بالكلية ، أشار "كامل" إلى أنه يتم الاقتصار خلال هذه الفترة على الأنشطة "الأونلاين" مثل الويبينارات والندوات التي يتم طرحها للطلاب من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .

وكذلك العديد من الأنشطة الثقافية ذات الطابع الفردي ، التي لا تحتاج إلى تجمعات طلابية ، مراعاة للظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، لافتا إلى أن الكلية في انتظار قرارات جديدة من قبل مجلس الجامعة بشأن عودة الأنشطة مرة أخرى ، حيث يتوقف ذلك على استقرار الظروف الصحية ، لأن صحة الطلاب في المقام الأول .

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كما أن الفصل الدراسي الثاني يسير دون رصد أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلاب ، فهناك التزام كبير من جانب الجميع بالإجراءات الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب لهذه القواعد .

وتابع ، إن هناك 100 طالب من المتقدمين لطلبات الاعتذار عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث تم تقديم طلب للجامعة للموافقة على إجراء الامتحانات لهم ، ليتم إقامتها بعد موافقة الجامعة على الطلب المقدم من الكلية .

وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة قد أشار إلى أنه يتم إجراء الفصل الدراسي الثاني بطريقة التعليم "الهجين" والتي تم تطبيقها خلال الفصل الدراسي الأول ، حيث إن هناك أيام مخصصة للحضور لكل مجموعة منعا للتجمعات داخل القاعات ، كما أنه يتم طرح باقي المقررات "أونلاين" في باقي الأيام من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، منوها إلى أنه تم الانتهاء من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على المنصة .

من جانبه ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة عن برنامج جديد سيتم طرحه لطلاب الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني .

وأوضح "السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البرنامج "مكافحة الفساد" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، حيث تم البدء في تدريس هذا البرنامج بالفعل لطلاب الدراسات العليا ، لافتا إلى أنه تم البدء في الفصل الدراسي الثاني لهم من يوم أمس السبت الموافق 27 من شهر مارس الجاري .

وقد تم تطبيق نظام التعليم "الهجين" في العملية التعليمية لجميع المراحل ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس ، والذي يجمع بين التعليم الالكتروني ، من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، والتعليم المباشر في مقر الكلية مع تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة ، وحضورهم وفقا للأيام التي تم تحديدها لهم ، لمنع التجمعات داخل قاعات الحضور .

وأضاف ، إن هناك برنامج اخر جديد من المقرر أن يتم البدء فيه هذا الفصل الدراسي ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليه مباشرة وهو برنامج "الاقتصاد السياسي" ، لافتا إلى إنه بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس فإنه لا يوجد برامج دراسية جديدة خلال هذا الفصل الدراسي .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

وقد أكد "عبد الغفار" خلال الاجتماع على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد ، والالتزام بتطبيق نظام التعليم "الهجين" واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب ، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة .
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