انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. برامج جديدة في آداب واقتصاد القاهرة.. عمداء: نقتصر على الأنشطة الأونلاين وشرط عودتها بشكل كلي.. وهذا موقف طلاب الأعذار

اداب القاهرة : برنامج جديد خلال الفصل الدراسي الثاني



عميد اداب القاهرة : 100 طالب تقدموا بطلبات أعذار خلال الامتحانات .. وهذا موقفهم من إجراؤها



اقتصاد القاهرة : برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا .. ونطبق نظام التعليم "الهجين" بجميع المراحل



وكذلك العديد من الأنشطة الثقافية ذات الطابع الفردي ، التي لا تحتاج إلى تجمعات طلابية ، مراعاة للظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، لافتا إلى أن الكلية في انتظار قرارات جديدة من قبل مجلس الجامعة بشأن عودة الأنشطة مرة أخرى ، حيث يتوقف ذلك على استقرار الظروف الصحية ، لأن صحة الطلاب في المقام الأول .





اقرأ أيضا :





انطلق الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات جامعة القاهرة والتي انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الاول ، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بعد اجتماعه الأخير المنعقد السبت الماضي الموافق 20 من شهر مارس الجاري ، بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة ، للتأكيد على تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالكليات خلال الفصل الدراسي الثاني ، وتحديد الأيام المقررة للحضور ، للكليات النظرية والعملية .وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" نظام الحضور بالعديد من الكليات التي انطلق بها الفصل الدراسي الثاني وتوضيح الأنشطة الطلابية المتاحة بها ، وكذلك البرامج الدراسية الجديدة التي تم طرحها خلال الفصل الدراسي الثاني وكيفية دراستها للطلاب .كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن البرامج الدراسية الجديدة التي تم طرحها خلال الفصل الدراسي الثاني ، وكذلك الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية .وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن هناك برنامج جديد تم طرحه لأول مرة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني وهو "برنامج الترجمة التخصصية من اللغة العبرية وإليها" ، حيث أنه معلن للقبول ويتم تدريسه حاليا للطلاب خلال هذا الفصل .وبالنسبة للأنشطة الطلابية المتاحة حاليا بالكلية ، أشار "كامل" إلى أنه يتم الاقتصار خلال هذه الفترة على الأنشطة "الأونلاين" مثل الويبينارات والندوات التي يتم طرحها للطلاب من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .كما أن الفصل الدراسي الثاني يسير دون رصد أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلاب ، فهناك التزام كبير من جانب الجميع بالإجراءات الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب لهذه القواعد .وتابع ، إن هناك 100 طالب من المتقدمين لطلبات الاعتذار عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث تم تقديم طلب للجامعة للموافقة على إجراء الامتحانات لهم ، ليتم إقامتها بعد موافقة الجامعة على الطلب المقدم من الكلية .وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة قد أشار إلى أنه يتم إجراء الفصل الدراسي الثاني بطريقة التعليم "الهجين" والتي تم تطبيقها خلال الفصل الدراسي الأول ، حيث إن هناك أيام مخصصة للحضور لكل مجموعة منعا للتجمعات داخل القاعات ، كما أنه يتم طرح باقي المقررات "أونلاين" في باقي الأيام من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، منوها إلى أنه تم الانتهاء من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على المنصة .من جانبه ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة عن برنامج جديد سيتم طرحه لطلاب الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني .وأوضح "السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البرنامج "مكافحة الفساد" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، حيث تم البدء في تدريس هذا البرنامج بالفعل لطلاب الدراسات العليا ، لافتا إلى أنه تم البدء في الفصل الدراسي الثاني لهم من يوم أمس السبت الموافق 27 من شهر مارس الجاري .وقد تم تطبيق نظام التعليم "الهجين" في العملية التعليمية لجميع المراحل ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس ، والذي يجمع بين التعليم الالكتروني ، من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، والتعليم المباشر في مقر الكلية مع تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة ، وحضورهم وفقا للأيام التي تم تحديدها لهم ، لمنع التجمعات داخل قاعات الحضور .وأضاف ، إن هناك برنامج اخر جديد من المقرر أن يتم البدء فيه هذا الفصل الدراسي ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليه مباشرة وهو برنامج "الاقتصاد السياسي" ، لافتا إلى إنه بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس فإنه لا يوجد برامج دراسية جديدة خلال هذا الفصل الدراسي .وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .وقد أكد "عبد الغفار" خلال الاجتماع على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد ، والالتزام بتطبيق نظام التعليم "الهجين" واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب ، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة .