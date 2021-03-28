تعرف على سبب تواجد حمدى الميرغني في لبنان

علم صدى البلد أن الفنان حمدي الميرغني سيظهر كضيف شرف في مسلسل " لحم غزال " للنجمه غاده عبد الرازق والذي سيذاع في رمضان المقبل.





ويتواجد حمدي الميرغنى حاليا في لبنان للانتهاء من تصوير مشاهده، حيث فضل البقاء هناك والاستجمام في لبنان مع زوجته وابنته واستغلال الفرصة لقضاء فترة إجازة هناك .





يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان حمدي الميرغني مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.





ويعد مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.