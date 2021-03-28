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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء

الأحد 28/مارس/2021 - 08:37 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع الصرف
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، الأحد، بمدينة شرم الشيخ، مشروع توصيل مياه الصرف الصحى المعالج لرى المساحات الخضراء بميدان الصداقة بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه التى قامت المحافظة بتمويلة بواقع 3 ملايين جنيه بالمشاركة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى 5 ملايين جنيه.

وأشاد المحافظ بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع  من عوامل جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء فضلا على انه يوفر حالى 2000م3/ يوم من المياه المحلاة لضخها إلى الأهالي بالمدينة.

رافق المحافظ فى جولته التفقدية  اللواء محمود السولية والمهندسة حنان عمر محمد رئيس قطاع جنوب سيناء لمياه الصرف الصحى ، والمهندس أحمد السكرى مدير شركة الزراعات والتجميل بمدينة شرم الشيخ .

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محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء
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