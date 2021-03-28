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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| بدء عمليات نقل التجار والمستأجرين إلى "سوق الشارقة للمواشي" الجديد

الأحد 28/مارس/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن بدء عمليات نقل التجار والمستأجرين من سوق المواشي في منطقة الجبيل إلى "سوق الشارقة للمواشي" الجديد في منطقة الصجعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

ويحتل سوق الشارقة للمواشي موقعًا استراتيجيًا حيويًا حيث يقع على محورين هما شارع الشارقة - الذيد وشارع الإمارات العابر ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع.

ويضم السوق المصمم وفق الطراز المعماري التراثي 141 محلًا لبيع الأغنام مزودة بحظائرها و26 محلًا لبيع المواشي و12 محلًا لبيع الجمال و74 محلًا لبيع الدواجن ومسلخًا للمواشي وآخر للدواجن .

ويستوعب المسلخ الآلي الجديد نحو 240 رأسًا للمواشي في الساعة فيما يبلغ عدد المحال 44 محالًا لبيع الأعلاف و34 محلًا تجاريًا متعددة الاستخدام إضافة إلى 32 محلًا للمشاتل وساحة لمزادات بيع المواشي ومسجد يتسع لـ386 مصليًا إضافة إلى رفد السوق بالعديد من المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء.

ويضم السوق مبنى إداريًا لإدارة السوق ومختبرًا يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف الأشعة وغرف الفحص وحواضن رعاية.

وجرى تصميم وبناء المحال وفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة.
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