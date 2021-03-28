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رياضة

السودان يتأهل لكأس الأمم الأفريقية بثنائية في شباك جنوب أفريقيا

الأحد 28/مارس/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل منتخب السودان لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوزه على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

افتتح سيف تيري التسجيل لمنتخب السودان بضربة رأسية في الدقيقة الخامسة بعد تلقيه تمريرة عرضية من أطهر الطاهر لاعب سموحة.

وسجل محمد عبدالرحمن الهدف الثاني لمنتخب السودان في الدقيقة 32، لينهي الشوط الأول بتقدم بلاده بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حافظ صقور الجديان على تقدمهم، ليضمنوا التأهل لكأس الأمم الأفريقية، للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب السودان للنقطة 12 في المركز الثاني خلف غانا المتأهلة سلفًا عن المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

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