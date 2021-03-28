مفيش فايدة.. سموم الإسكندرية: الناس بتبخر البيوت بسم قاتل يؤدى إلى توقف عضلة القلب

قالت مها غانم رئيس مركز السموم بالاسكندرية ان حبة الغلال القاتلة، التى تستخدم لحفظ القمح بدأ ظهورها فى مصر عام 2015.



واضافت غانم خلال مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث"، أن الدولة قننت بيع حبة الغلال القاتلة ، معقبة:" مفيش فايدة".



وأكدت رئيس مركز السموم بالاسكندرية، أن حبة الغلال القاتلة ينبعث منها غاز قاتل يؤدى إلى تسمم عضلة القلب و التوقف عن العمل.



وأوضحت مها غانم، أن أغلب الأصابات بحبة الغلال القاتلة تكون عن طريق الخطأ، لان فى الريف يجب تهوية الجحرة أو مخزن القمح الموضوع به حبة الغلال قبل دخوله.



وتابعت فى المدن تستخدم حبة الغلال القاتلة فى تبخير الحجرات للقضاء على السوس والحشرات.



