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أخبار العالم

الصحة السعودية تكشف السبب وراء زيادة إصابات كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 08:17 م
الصحة السعودية تكشف
الصحة السعودية تكشف سبب زيادة إصابات كورونا
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قسم الخارجي
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية على تويتر إن "الزيادة الحالية في الإصابات التي تم رصدها مؤخرًا بسبب تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وممارسة السلوكيات الخاطئة في التجمعات وخاصة العائلية".

وأضاف المسؤول السعودي "يجب الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع حتى نصل جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله".

وفي وقت سابق، أوضح العبد العالي أنه تم إعطاء 4.053.069 جرعة من لقاح كورونا في المملكة، مضيفا أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جدًا.

وأكمل "نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل حالات الإصابة، وارتفاعا أيضا في الحالات الحرجة"، مشددا على ضرورة لالتزام بالإجراءات الاحترازية منعًا لارتفاع حالات الإصابة.
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