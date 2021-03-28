تعيين إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف المسئولة عن قناة الأهلي

قرر مجلس إدارة شركة "استادات" الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري، تعيين إسلام الشاطر، مديرًا لشركة لايف، مالكة حق إدارة قناة الأهلي وقناة "مدرستنا 2" التعليمية لاستكمال التطوير المنتظر في القناتين الرياضية والتعليمية.





وكان اختيار شركة استادات لـ إسلام الشاطر من بين عدد كبير من المرشحين، تأسيسًا على ما يتمتع به من خبرات في المجال الرياضي والإداري.





ومن جانبه عبر إسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة استادات على هذه الثقة والمسئولية الكبيرة، وأنه يعد باستكمال التطوير الذي بدأ منذ تولي "استادات" وشركة "لايف" تطوير قناة الأهلي وكذلك قناة "مدرستنا".





وأكد الشاطر أنه يعلم تماما ما تتمتع به جماهير الأهلى العريضة من طموح ورغبة جامحة فى أن تصبح قناة الأهلى رقما صحيحا فى معادلة القنوات المرئية القوية، كونه ارتدى الفانلة الحمراء وحقق معه إنجازات رائعة، وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى يلقى قبول الملايين.





ووعد الشاطر، الجماهير الأهلاوية، بمفاجآت سارة من خلال خطة تطوير شاملة، للقناة، وقناة مدرستنا٢.



