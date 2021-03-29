بعد تغليظ العقوبة.. دينا عبدالكريم: ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان

علقت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، على تغليظ البرلمان لعقوبة ختان الإناث.





وقالت "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "كان هناك إجماع اليوم في البرلمان على تجريم عقوبة ختان الإناث قولا واحدا".





وأضافت: "مشكلتنا في جريمة الختان هي الإفلات من العقاب، لأن تدرج العقوبة كانت مفتاح للإفلات من العقاب"، متابعة: "كنت مستندة على أن ختان الإناث يحدث عاهة مستديمة لدى المرأة".



