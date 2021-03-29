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بعد تغليظ العقوبة.. دينا عبدالكريم: ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:00 ص
دينا عبدالكريم: ختان
دينا عبدالكريم: ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان
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محمد القاضي
علقت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، على تغليظ البرلمان لعقوبة ختان الإناث.

وقالت "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "كان هناك إجماع اليوم في البرلمان على تجريم عقوبة ختان الإناث قولا واحدا".

وأضافت: "مشكلتنا في جريمة الختان هي الإفلات من العقاب، لأن تدرج العقوبة كانت مفتاح للإفلات من العقاب"، متابعة: "كنت مستندة على أن ختان الإناث يحدث عاهة مستديمة لدى المرأة".

وأكدت عضو مجلس النواب،: "ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان من الأسرة.. لأنه يسبب عاهة مستديمة في الجسد إضافة إلى أنه يسبب عاهة نفسية للفتاة".
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