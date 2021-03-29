الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. وزير السياحة والآثار يفتتح أول مصنع للمستنسخات الأثرية بمصر.. ونواب: يقضي على ظاهرة التقليد والتزييف.. ويحافظ على التراث الحضاري والثقافي

أحمد الشعراوي: المستنسخات من المنتجات المهمة لترويجها في القطاع السياحي

نائب بمجلس الشيوخ: إنشاء مصنع للمستنسخات الأثرية يعزز الهوية المصرية





برلماني: المصنع يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب

















افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية".





ورافق الوزير في الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، وإيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.





واستهل الوزير الافتتاح بالإعراب عن خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار سوهاج، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين وأن يحفظ الله مصر وجميع المصريين.





ووصف الوزير افتتاح المصنع بالخطوة المهمة التي كان لا بد منها، معربًا عن فخره وسعادته البالغة للانتهاء من هذا المشروع الطموح الناجح والذي بدأت أعمال إنشائه منذ حوالي عام ونصف، والذي جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي في صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي فنانين مصريين ومتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية.





وأوضح الوزير أن هذا المشروع ليس مشروعًا تجاريًا، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.





وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار العمل على استيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق الذي تزخر وتتميز به الدولة المصرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية المصرية، كما أنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالى زيادة الدخل القومي.





وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختمًا خاصًا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية مما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.





وتحدث الوزير عن المستنسخات الأثرية التي تعتبر من المنتجات الهامة التي يتم تسويقها في قطاع السياحة بما يعكس مدى أهمية هذه النماذج الأثرية واهتمام العالم بها ومحاولة اقتناءها محليا ودوليًا كهدايا تذكارية، مشيرا إلى أن إنتاج مستنسخات ذو صناعة مصرية كان طلب الكثير من السائحين، كما أنها ستكون هدايا تذكارية قيمة عليها ختم الدولة المصرية والتي من الممكن أن يقدمها المصريين بالخارج كهدايا خارج مصر، مضيفا إلى أنه سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضًا التصنيع للغير في متاحف أخرى فى العالم نظرًا لكفاءة الأيدى العاملة المصرية.





وأعلن الوزير أنه سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية اعتبارا من ٤ إبريل المقبل بعد افتتاح المتحف رسميا واستقباله لموكب المومياوات الملكية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق فى القريب العاجل بما يساهم في تشجيع الصناعة المصرية.





وأضاف أنه سيتم أيضا تصدير بعض المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية.





وتفقد الوزير خلال الافتتاح أقسام المصنع بالكامل ووحدات الإنتاج اليدوي والمُميكن، وقاعة العرض، كما استمع للعاملين بالمصنع عن آليات سير العمل به.





وأشار الدكتور مصطفي وزيري إلى أن إنشاء هذا المصنع لم يكن البادرة الأولى لاهتمام الوزارة بإنتاج النماذج الأثرية، بل أنه جاء تطورا لدمج وحدة النماذج الأثرية التي قام المجلس الأعلى للآثار بإنشائها بقلعة صلاح الدين الأيوبي عام ٢٠١٠ مع مركز إحياء الفن الذي تم إنشائه عام 1982م، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك مصنع كبير مهيأ لهذا العمل بصورة أكثر.





وأضاف أن المصنع يعمل به حوالي ١٥٠ من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال معظمهم من أبناء الوزارة، مشيرا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.





من جانبه أشار اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" إلى أن هذا المصنع تم الانتهاء من انشائه في نهاية ٢٠٢٠، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله ٦٤٠٠ قطعة متنوعة منها خشببة وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ امون.





واكد نواب البرلمان على ضرورة إتخاذ هذه الخطوة، موضحين مزايا إنشاء هذا المصنع خاصة أنه الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، حيث أنه سيحد بشكل كبير من المنتجات الأثرية المزيفة والمقلدة المستوردة من الخارج، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.





وحول هذا الموضوع أشاد النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، بإفتتاح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، موضحا أنه وفقا للقانون سيكون المصنع المسئول الوحيد عن بيع المستنسخات الأثرية، وبالتالي منع أي شخص يقوم بإدخال مستنسخات أثرية من الخارج إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.





وعبر" الشعراوي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" عن إستيائه بسبب إنتشار ظاهرة تزييف الآثار، ومتاجرة الأخرين بالمستنسخات المقلدة والمزيفة وبيعها على أنها قطع أثرية، على الرغم من رداءة الخامات المكونة لها.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية هذه الخطوة، خاصة أن المصنع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أن هذه المستنسخات من المنتجات الهامة التي سيتم ترويجها بالقطاع السياحي، فضلا عن إمكانية ترويجها للخارج.





من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن إنشاء وزارة السياحة والآثار مصنع للمستنسخات الأثرية بمدينة العبور، خطوة هامة، من أجل تعزيز الهوية المصرية، مشيرا إلى أن هذا المصنع سيسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وإستخدام كفاءة الشباب في هذا العمل.





وأشار "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى إنتشار الغش والتقليد بهذه المنتجات في بعض المناطق، موضحا أن المنتجات الصينية غزت الاسواق المصرية على الرغم من ردائة الصنع، الأمر الذي سينخفض بعد إنشاء هذا المصنع.





وأشاد عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي، بجهود وزارة السياحة ودورها في تعزيز الهوية المصرية من خلال حماية التراث الثقافي والحضاري، لافتا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية الموجودة، وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية المصرية.





فيما أشاد النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإفتتاح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، والذي يعد الأول من نوعه قفي مصر والشرق الأوسط، مؤكدا على أهميته البالغة في حماية فى حماية التراث الثقافى الحضارى للدولة المصرية.





وأكد "كدواني" في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ضرورة عمل ختم خاص بالمجلس الأعلى للأثار، وطبعه على كافة المستنسخات الأثرية الذي سيتم إنتاجها بالمصنع ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم في حماية المنتجات من التزييف أو التقليد من قبل البعض.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن هذا المصنع له أهمية كبرى في الحفاظ على الهوية المصرية، من خلال المنتجات الذي سيقدمها، فضلا عن إسهامه بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب والإعتماد على خبرتهم الفنية.